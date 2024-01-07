Тренер «Лацио» Сарри: мы не особо заинтересованы в выходе в следующий раунд Кубка Италии

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча 1/4 финала Кубка Италии с «Ромой», а также высказался о формате турнира. Встреча состоится в среду, 10 января.

«У Иммобиле и Луиса Альберто завтра будут тесты. В лучшем случае они вернутся к групповым тренировкам во вторник. У Исаксена и Маттиа Закканьи сегодня были проблемы, так что посмотрим.

Мне вообще не нравится формат Кубка Италии, это все знают. Мы даже не особо заинтересованы в выходе в следующий раунд, но заинтересованы в дерби, потому что оно очень много значит для наших людей», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Согласно регламенту Кубка Италии, туры первой фазы, а также этапы 1/8 и 1/4 финала предполагают проведение только одного матча. Полуфиналы состоят из двух матчей: каждая команда играет дома и на выезде. Финал состоит из одного матча.