Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ливерпуля» в Кубке Англии

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ливерпуля» в Кубке Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2).

«Ну, игра была на высоте, и количество моментов тоже. Мы просто должны были выиграть эту игру, но мы проиграли её, и мы не извлекли выгоду из созданных моментов. Чтобы выигрывать матчи, нам нужно извлекать выгоду из голевых моментов», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, сегодня, 7 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

В Кубке Англии обе команды вступали в борьбу за трофей только на стадии 1/32 финала. После результата данного матча «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» же, в свою очередь, закончил своё участие в турнире в текущем розыгрыше, вылетев в 1/32 финала.

Материалы по теме
«Я невероятно горд!» Юрген Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Арсеналом» в Кубке Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android