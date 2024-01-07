Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ливерпуля» в Кубке Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2).

«Ну, игра была на высоте, и количество моментов тоже. Мы просто должны были выиграть эту игру, но мы проиграли её, и мы не извлекли выгоду из созданных моментов. Чтобы выигрывать матчи, нам нужно извлекать выгоду из голевых моментов», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, сегодня, 7 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

В Кубке Англии обе команды вступали в борьбу за трофей только на стадии 1/32 финала. После результата данного матча «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» же, в свою очередь, закончил своё участие в турнире в текущем розыгрыше, вылетев в 1/32 финала.