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Миранчук отдал голевую передачу за «Аталанту» в матче с «Ромой» в Серии А

Миранчук отдал голевую передачу за «Аталанту» в матче с «Ромой» в Серии А
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Сегодня, 7 января, проходит матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Рома» и «Аталанта». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 19-й тур
07 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
1-й тайм
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Копмейнерс – 8'     1:1 Дибала – 39'    

В самом начале матча, на 8-й минуте, Тён Копмейнерс с передачи Алексея Миранчука открыл счёт в матче, выведя «Аталанту» вперёд — 1:0.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Аталанта» минимально обыграла «Рому» со счётом 1:0. Во втором круге «Аталанта» также оказалась сильнее, победив «Рому» со счётом 3:1.

В данный момент «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Жозе Моуринью набрала 28 очков за 18 матчей чемпионата. «Аталанта» же располагается на седьмой строчке. В активе команды Алексея Миранчука 29 очков за аналогичное количество игр.

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