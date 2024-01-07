Экс-игрок «Спартака» Ещенко заявил, что государство пытается лишить его второй квартиры

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что государство пытается конфисковать у него вторую квартиру. Напомним, ранее, в декабре 2022 года, у Ещенко уже конфисковали одну квартиру. Тогда бывший муж нынешней жены Ещенко был осуждён по делу о финансовых махинациях, из-за чего была конфискована и квартира Ещенко, которую он приобрел за свои деньги.

«Год назад стало известно, что конфисковали квартиру — удалось ли решить вопрос положительно? Нет. Суд не стал принимать наши ходатайства. Как быть? Никак. Одну квартиру государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребёнок живёт с мамой, по закону их выселять нельзя.

Руки после такого беззакония опускаются? Такая у нас жизнь. Конечно, у меня есть мнение на этот счёт. Факт в том, что деньги за квартиру уже не вернёшь, как и за адвокатов. Остаётся только забыть эту историю как кошмарный сон и купить другое жильё. Я мог бы потратить эти деньги на ребёнка, а приходится покупать новую квартиру», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых Ещенко выиграл Российскую Премьер-Лигу. Кроме «Спартака», Ещенко также выступал за «Анжи», московское «Динамо», «Кубань», «Локомотив», «Волгу» и «Химки». С июля 2023 года Ещенко работает в «Кубани» в качестве руководителя программы развития молодёжного футбола.