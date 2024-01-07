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Алексей Миранчук отметился результативным действием за «Аталанту» во втором матче подряд

Алексей Миранчук отметился результативным действием за «Аталанту» во втором матче подряд
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Сегодня, 7 января, проходит матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Рома» и «Аталанта». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче равный — 1:1, команды ушли на перерыв.

В самом начале игры, на восьмой минуте, Тён Копмейнерс с передачи Алексея Миранчука открыл счёт в матче. Российский полузащитник «Аталанты» отметился голевым действием во второй игре подряд. Ранее Алексей отметился забитым мячом и голевой передачей в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Сассуоло», в котором «Аталанта» одержала победу со счётом 3:1.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 14 матчах (не считая встречу с «Ромой») во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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