Массимилиано Аллегри: VAR субъективен, и мы смирились с этим с момента его появления

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 19-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (2:1) высказался о системе VAR.

«VAR субъективен и мы смирились с этим с момента его появления. Важно не принимать это за объективность. Мы сосредоточены на нашей работе, и есть арбитражный комитет, который оценивает их работу», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

Напомним, в прошедшем матче открыл счёт игрок «Салернитаны» Джулио Маджоре, который во втором тайме получил вторую жёлтую и удалился. После этого голы Сэмюэла Айлинги и Душана Влаховича принесли туринцам победу.

На данный момент после 19 сыгранных матчей в итальянской Серии А туринский «Ювентус» располагается на втором месте с 46 очками. «Салернитана» после такого же количества проведённых игр находится на последней, 20-й строчке с 12 очками.