Игрок «Спартака» Бабич назвал главного соперника красно-белых в РПЛ

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, какие команды являются принципиальными соперниками для красно-белых в РПЛ, а также поделился мнением о Москве.

«Наш главный соперник – ЦСКА, для болельщиков также важны победы над «Локомотивом» и «Динамо». Москва отличный город, здесь, конечно, большие пробки, но она красивая с большим количеством достопримечательностей и отличными ресторанами», — приводит слова Бабича MaxBet Sport.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 30 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков за аналогичное количество игр. На четвёртом месте располагается «Локомотив» — у железнодорожников 31 очко за 18 встреч. ЦСКА находится на восьмой строчке, армейцы набрали 28 очков за 18 игр. Московское «Динамо» замыкает тройку лучших в РПЛ — 32 очка за 18 игр.

27-летний Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» прошлым летом за € 5 млн. В нынешнем сезоне сербский защитник провёл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.