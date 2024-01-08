Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром клуба в Кубке Франции. На счету 25-летнего форварда 30 забит мячей. По этому показателю француз обошёл Франсуа М’Пеле, забившего 28 голов.
В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречаются «Ревель», выступающий в 6-м дивизионе страны, и «ПСЖ». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:45 мск. На момент написания новости идёт 62-я минута игры. Счёт 5:0 в пользу действующего чемпиона Франции. Килиан Мбаппе отметился хет-триком.
Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В СМИ сообщается о возможном уходе француза из клуба. Среди претендентов на игрока называют мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».
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