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Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции

Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром клуба в Кубке Франции. На счету 25-летнего форварда 30 забит мячей. По этому показателю француз обошёл Франсуа М’Пеле, забившего 28 голов.

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречаются «Ревель», выступающий в 6-м дивизионе страны, и «ПСЖ». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:45 мск. На момент написания новости идёт 62-я минута игры. Счёт 5:0 в пользу действующего чемпиона Франции. Килиан Мбаппе отметился хет-триком.

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В СМИ сообщается о возможном уходе француза из клуба. Среди претендентов на игрока называют мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Кубок Франции . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Ревель
Окончен
0 : 9
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 16'     0:2     0:3 Асенсио – 43'     0:4 Мбаппе – 45'     0:5 Мбаппе – 48'     0:6 Рамуш – 71'     0:7 Коло Муани – 76'     0:8 Ндур – 87'     0:9 Коло Муани – 90'    
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