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Игрок ЦСКА Гайч, который играет за «Ризеспор», сравнил российскую и турецкую лиги

Игрок ЦСКА Гайч, который играет за «Ризеспор», сравнил российскую и турецкую лиги
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Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды играет за «Ризеспор», сравнил МИР РПЛ и турецкую Суперлигу.

«Турецкая лига похожа на российскую. В чемпионате России тоже на первый план выходит физическая борьба. Но в Турции футбол ещё и более техничный, поэтому я считаю, что качество футбола в Турции немного выше, чем в России.

Итальянская лига — это тактический футбол. Испанская — это высокий технический уровень игроков. В турецкой Суперлиге нет большой разницы между командами с высоким или низким рейтингом. Здесь каждый клуб старается играть в конкурентноспособный футбол и может достичь нужного результата. Поэтому могу сказать, что мне нравится футбол в Суперлиге», — приводит слова Гайча Spor Arena.

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец сыграл за «Ризеспор» 14 матчей, в которых забил девять мячей.

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