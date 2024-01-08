Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Барселоны» Бартомеу присутствует на матче команды в Кубке Испании

Экс-президент «Барселоны» Бартомеу присутствует на матче команды в Кубке Испании
Комментарии

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу присутствует на матче каталонской команды в 1/16 финала Кубка Испании с «Барбастро» (2:1), который проходит в данный момент.

Фото: Кадр из трансляции

Бартомеу начинал в стане сине-гранатовых в качестве члена правления летом 2003 года, однако уже через два года стал вице-президентом клуба. Зимой 2014 года Хосеп стал президентом «каталонцев».

Под его руководством команда один раз выиграла Лигу чемпионов, четыре раза испанскую Ла Лигу и Кубок Испании, а также один раз Суперкубок УЕФА и дважды Суперкубок Испании.

На данный момент в 1/8 финала Кубка Испании прошли мадридский «Атлетико», «Хетафе», «Жирона», «Райо Вальекано», «Реал» Мадрид, «Мальорка», «Сельта», «Севилья», «Осасуна», «Атлетик» и «Валенсия».

Материалы по теме
Стало известно, кто помогает новичку «Барселоны» Роке адаптироваться в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android