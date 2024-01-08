Адольфо Гайч рассказал о планах на вторую часть сезона в Турции

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды играет за «Ризеспор», рассказал о планах на вторую часть сезона турецкой Суперлиги.

«Мне было приятно забить первый мяч сразу в дебютной игре за новый клуб. Затем пошёл процесс адаптации к другой стране и к другому футболу, я стал получать гораздо меньше игрового времени. Начиная с кубковой игры, тренер начал мне больше доверять и ставить в стартовый состав. И тогда я начал забивать голы, что очень важно для меня.

Во второй части сезона я хочу не только забивать голы для личной статистики, но и помогать команде достигать результата», — приводит слова Гайча Spor Arena.

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец сыграл за «Ризеспор» 14 матчей, в которых забил девять мячей. При этом на данный момент турецкая команда после 18 сыгранных матчей Суперлиги находится на шестом месте с 29 очками.