Игрок ЦСКА Адольфо Гайч заявил, что берёт пример с Левандовского

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, который находится в аренде в турецком «Ризеспоре», заявил, что берёт пример с нападающего испанской «Барселоны» Роберта Левандовского.

«Я могу назвать Роберта Левандовского нападающим, с которого я беру пример. Он действительно потрясающий бомбардир. Я всегда следил за ним.

Его выступление, особенно в мюнхенской «Баварии», было невероятным. Он качественный игрок, способный на всё в каждом матче. Конечно, в дортмундской «Боруссии» он также очень хорошо выступал, но особенно меня впечатлило его выступление в «Баварии», — приводит слова Гайча Spor Arena.

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец сыграл за «Ризеспор» 14 матчей, в которых забил девять мячей. При этом на данный момент турецкая команда после 18 сыгранных матчей Суперлиги находится на шестом месте с 29 очками.