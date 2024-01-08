Гаттузо сравнил работу главным тренером в «Марселе» и «Милане»

Наставник «Марселя» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о давлении во время работы главным тренером во французском клубе и итальянском «Милане».

«Я думаю, что в Марселе, возможно, немного больше давления, чем в «Милане». Возможно, в «Милане», потому что я играл там много лет, в общей сложности тринадцать сезонов, и тренировал клуб почти два года… Я хорошо знаю это место, и я чувствую это меньше.

Здесь, должен сказать, нелегко! Это непросто, но я думаю, что могу с уверенностью сказать, что «Марсель» — великий клуб, как и «Милан». У него много фанатов по всему миру, и я чувствую давление, которое они оказывают. Может быть, здесь я ощущаю это гораздо сильнее, потому что я не француз, а итальянец. А также потому, что я плохо знаю язык и повседневную жизнь. Должен сказать, что я чувствую большое напряжение, но это положительное напряжение», — приводит слова Гаттузо Milan News.

Напомним, Дженнаро Гаттузо возглавил «Марсель» в конце сентября 2023 года. После 17 сыгранных туров чемпионата Франции подопечные итальянца набрали 27 очков и расположились на шестом месте.