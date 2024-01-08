Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» сыграть вничью с «Ромой» в Серии А

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» со счётом 1:1. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей.

В самом начале матча, на восьмой минуте, Тён Копмейнерс с передачи Алексея Миранчука открыл счёт в матче, выведя «Аталанту» вперёд. В конце первого тайма, на 39-й минуте, Пауло Дибала сравнял счёт в матче, реализовав пенальти. Гол Дибалы так и остался последним в данной встрече, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

После результата данного матча «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Жозе Моуринью набрала 29 очков за 19 матчей чемпионата. «Аталанта» же поднялась на шестую строчку. В активе команды Алексея Миранчука 30 очков за аналогичное количество игр.