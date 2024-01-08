«Барселона» обыграла «Барбастро» со счётом 3:2 и прошла в 1/8 Кубка Испании

Сегодня, 8 января, проходил матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Барбастро» и «Барселона». Команды играли на стадионе Муниципал де Барбастро» в Барбастро, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых.
На 18-й минуте Фермин Лопес Мартин открыл счёт. На 51-й минуте Рафинья упрочил преимущество гостей. На 60-й минуте Адрия де Меса отыграл один мяч. На 88-й минуте Роберт Левандовски реализовал 11-метровый удар и вновь упрочил преимущество сине-гранатовых. На 90+3-й минуте Марк Прат сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.
На данный момент в 1/8 финала Кубка Испании прошли мадридский «Атлетико», «Хетафе», «Жирона», «Райо Вальекано», «Реал» Мадрид, «Мальорка», «Сельта», «Севилья», «Осасуна», «Атлетик» и «Валенсия».
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