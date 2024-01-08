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«Барселона» обыграла «Барбастро» со счётом 3:2 и прошла в 1/8 Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Барбастро» со счётом 3:2 и прошла в 1/8 Кубка Испании
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Сегодня, 8 января, проходил матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Барбастро» и «Барселона». Команды играли на стадионе Муниципал де Барбастро» в Барбастро, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

На 18-й минуте Фермин Лопес Мартин открыл счёт. На 51-й минуте Рафинья упрочил преимущество гостей. На 60-й минуте Адрия де Меса отыграл один мяч. На 88-й минуте Роберт Левандовски реализовал 11-метровый удар и вновь упрочил преимущество сине-гранатовых. На 90+3-й минуте Марк Прат сократил разницу в счёте, реализовав пенальти.

На данный момент в 1/8 финала Кубка Испании прошли мадридский «Атлетико», «Хетафе», «Жирона», «Райо Вальекано», «Реал» Мадрид, «Мальорка», «Сельта», «Севилья», «Осасуна», «Атлетик» и «Валенсия».

Кубок Испании . 1/16 финала
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барбастро
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Лопес Мартин – 18'     0:2 Рафинья – 51'     1:2 де Меса – 60'     1:3 Левандовски – 88'     2:3 Prat – 90+3'    
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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