«Реал» достиг полного соглашения с Килианом Мбаппе — Footmercato

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет французский клуб предстоящим летом.

Как сообщает Footmercato, форвард сборной Франции несколько дней назад достиг соглашения с мадридским «Реалом». Напомним, по окончании сезона у Мбаппе заканчивается контракт с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.

«ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах.

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