Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» достиг полного соглашения с Килианом Мбаппе — Footmercato

«Реал» достиг полного соглашения с Килианом Мбаппе — Footmercato
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет французский клуб предстоящим летом.

Как сообщает Footmercato, форвард сборной Франции несколько дней назад достиг соглашения с мадридским «Реалом». Напомним, по окончании сезона у Мбаппе заканчивается контракт с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.

«ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах.

Материалы по теме
Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android