Аллегри отреагировал на камбэк «Ювентуса» в матче с «Салернитаной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу туринской команды в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (2:1).

«Надо быть реалистами. «Интер» проводит отличный сезон. Победа над «Салернитаной» была важна для того, чтобы держать команду с пятого места на расстоянии. 15-очковый отрыв – это пять побед, что важно.

Прямо сейчас мы в хорошем физическом состоянии, более спокойно действуем в тяжёлых ситуациях. Мы хорошо провели первый тайм. «Салернитана» неплохо оборонялась. В целом мы провели хорошую игру, хотя и уступали со счётом 0:1.

А вот что мне не понравилось, и парни об этом знают, так это то, что мы пропустили так же, как от «Фрозиноне». А в Кубке Италии мы пропустили спустя 40 секунд после начала игры. Это плохие сигналы. Есть ощущение, что мы рискуем пропустить всякий раз, когда соперник забрасывает мяч в область штрафной площади. Мы не так уверены в себе, как прежде. Надо спокойно над этим поработать, нельзя, чтобы был риск пропустить гол из ниоткуда», – приводит слова Аллегри Football Italia.

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