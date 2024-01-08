Моуринью был удалён в конце матча с «Аталантой» и отказался общаться с журналистами

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил две желтые за недовольство судейством и пропустит игру с «Миланом». Тренер и игроки «Ромы» отказались общаться с прессой после матча с «Аталантой», сообщает Football Italia.

Главный тренер «Ромы» получил вторую жёлтую карточку во время добавленного ко второму тайму времени за страстное выражение своего недовольства решением судьи Джанлуки Аурелиано. Первое предупреждение тренеру было показано в первом тайме игры также за споры. После матча с «Аталантой» ни сам тренер «Ромы», ни футболисты, ни менеджеры не приняли участие в беседе с прессой.

Отметим, что Моуринью не сможет руководить командой во время матча 20 тура Серии А с «Миланом» 14 января. Однако на Римское дерби с «Лацио» в рамках четвертьфинала Кубка Италии 10 января удаление не распространяется.

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