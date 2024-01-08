Отец Акинфеева рассказал, как ему предложили отвести Игоря в школу ЦСКА

Владимир Акинфеев, отец вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказал, как ему предложили отвести сына в школу московского клуба.

«Мы каждую пятницу у нас здесь, в совхозе, парились. И вот как-то, попарившись, сидели в предбаннике, и один знакомый мне говорит: «Ты знаешь, я иду с работы в восемь вечера и на площадке вижу мальчика, метр ростом. Никого больше нет, дождик идёт, а он стоит и долбит мячик в эту сетку».

Говорит: «Твой? Правда что ли? А у меня тренер знакомый в ЦСКА работает. Давай я поговорю». И через какое-то время: «Всё, давай, сейчас позвоню и езжайте», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Вышли».

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев. Он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал обладателем Кубка УЕФА.

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