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Тренер «ПСЖ» Энрике: такие игроки, как Мбаппе, имеют больше прав, чем тренер

Тренер «ПСЖ» Энрике: такие игроки, как Мбаппе, имеют больше прав, чем тренер
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему выпустил Килиана Мбаппе в основном составе в матче с клубом из 6-го дивизиона в 1/32 финала Кубка Франции. Матч завершился разгромной победой «ПСЖ» со счётом 9:0. В этой встрече Мбаппе оформил хет-трик.

«Килиан хотел играть, а когда он хочет играть, ему нечего сказать. Такие игроки имеют больше прав, чем тренер. И когда он играет, выигрывают все: персонал, публика, соперники», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Благодаря хет-трику в этом матче Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за всю историю Кубка Франции.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

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Килиан Мбаппе посетил турнир PFL во Франции

Кубок Франции . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Ревель
Окончен
0 : 9
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 16'     0:2     0:3 Асенсио – 43'     0:4 Мбаппе – 45'     0:5 Мбаппе – 48'     0:6 Рамуш – 71'     0:7 Коло Муани – 76'     0:8 Ндур – 87'     0:9 Коло Муани – 90'    
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