Тренер «ПСЖ» Энрике: такие игроки, как Мбаппе, имеют больше прав, чем тренер

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему выпустил Килиана Мбаппе в основном составе в матче с клубом из 6-го дивизиона в 1/32 финала Кубка Франции. Матч завершился разгромной победой «ПСЖ» со счётом 9:0. В этой встрече Мбаппе оформил хет-трик.
«Килиан хотел играть, а когда он хочет играть, ему нечего сказать. Такие игроки имеют больше прав, чем тренер. И когда он играет, выигрывают все: персонал, публика, соперники», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Благодаря хет-трику в этом матче Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за всю историю Кубка Франции.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.
Килиан Мбаппе посетил турнир PFL во Франции
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