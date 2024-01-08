Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко отказался возглавить сборную Азербайджана

Андрей Шевченко отказался возглавить сборную Азербайджана
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко отказался возглавить национальную команду Азербайджана, сообщает Sportinfo.az.

По данным источника, вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльшад Насиров захотел видеть Андрея Шевченко во главе сборной. Однако, украинский специалист отклонил предложение. Он сообщил, что готовится стать президентом Украинской футбольной ассоциации (УФА) и не планирует снова работать тренером.

Ранее сообщается, что Шевченко – единственный кандидат на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). Внеочередной конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года.

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Также специалист с 2021 по 2022 год занимал пост главного тренера «Дженоа».

Материалы по теме
«Пересматривал матч утром и вечером». Шевченко — о рефлексии после финала ЛЧ 2005 года

Украинская футболистка забила со штрафного от центральной линии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android