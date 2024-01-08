Два украинских голкипера попали в топ-10 самых дорогих вратарей мира до 25 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг 10 самых дорогих вратарей мира в возрасте до 25 лет.

В список попали голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин и вратарь «Реала» Андрей Лунин.

Трубин расположился на третьем месте (€58,3 млн), Лунин – на 9-м (€25,1 млн).

Первое место рейтинга занял португальский вратарь «Порту» Диогу Кошта (€73,4 млн), на втором месте — итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма (€69 млн).

Полностью список выглядит следующим образом:

Суммы были определены на основе 6 000 транзакций с выплатой комиссии. Учитывались трансферные комиссии, которые, по всей вероятности, заплатят клубы, учитывая цены, инвестированные в прошлом в игроков с подобными характеристиками. Оценки не учитывают положения о возможном выкупе. Они касаются 100% имущественных прав и включают как фиксированные суммы, так и бонусы.