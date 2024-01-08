Украинские футболисты потребовали от президента Франции не допускать Россию к Олимпиаде

Молодёжная сборная Украины по футболу подписала письмо-обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр-2024 относительно недопущения российских атлетов на соревнования, сообщает ua.tribuna.com.

В частности, свою подпись поставили следующие игроки сборной Украины U-21, которая квалифицировалась на футбольный турнир Олимпиады: Михаил Мудрик, Руслан Нещерет, Александр Сирота, Максим Таловеров, Иван Желизко, Алексей Сыч, Богдан Вьюнник, Константин Вивчаренко, Даниил Сикан, Владислав Ванат, Анатолий Трубин, Александр Назаренко, Максим Брагару, Владимир Бражко, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Кирилл Фесюн, Кирилл Сигеев, Даниил Алефиренко, Николай Михайленко, а также другие игроки и тренерский штаб команды.

В письме говорится, что уже сейчас некоторые нейтральные российские атлеты, получившие лицензии на ОИ, в частности, Владислав Ларин, Заурбек Сидаков и Заур Угуев, а также ряд близких к выходу на ОИ поддерживают СВО.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.