Душан Влахович высказался о победном голе на последних минутах в матче с «Салернитаной»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал свой победный гол на 90+1 минуте в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (2:1).

«Это важный гол, который я забил. Мы никогда не сдаемся. Я всегда отдаю все силы, и работа в конце концов окупается, но без помощи тренерского штаба, моих товарищей по команде, клуба и болельщиков ничего бы не получилось. Я надеюсь забить еще много голов и продолжаю работать, день за днем. Живу настоящим, занимаюсь тем, что могу изменить и на что могу повлиять. Мы не отрываемся от земли, но забивать и праздновать с болельщиками — это что-то поистине неописуемое. Многие из них пришли, и в такую погоду мы можем только поблагодарить их», — приводит слова Влаховича официальный сайт «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Влахович сыграл 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

23-летний нападающий перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 83,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает серба в € 60 млн.

После 19 туров «Ювентус» занимает 2-е место в Серии А с 46 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (48 очков).

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