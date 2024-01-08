«Барселона» одержал три победы подряд впервые с сентября 2023 года

Вчера, 7 января, «Барселона» обыграла «Барбастро» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Таким образом, каталонский клуб одержал три победы подряд впервые с сентября 2023 года. Ранее команда Хави обыграла «Альмерию» (3:2) и «Лас-Пальмас» (2:1).
Последний раз, когда «Барселона» выигрывала три игры подряд, команда встречалась с «Кадисом» (2:0), «Вильярреалом» (4:3), «Осасуной» (2:1), «Бетисом» (5:0) и «Сельтой» (3:2).
После 19 туров «Барселона» занимает 3-е место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Реал» (Мадрид) – 48 очков.
Следующий матч «Барселона» проведёт с «Осасуной» в рамках Суперкубка Испании. Встреча в Саудовской Аравии состоится 10 января. Во втором полуфинале сыграют «Реал» с «Атлетико».
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