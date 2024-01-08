Мбаппе достиг соглашения с «Реалом», Миранчук снова отличился. Главное к утру

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, у которого летом 2024 года истекает контракт, достиг соглашения с мадридским «Реалом», российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче с «Ромой» (1:1), нападающий Александр Овечкин отдал голевую передачу и помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Лос-Анджелес Кингз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».