Мбаппе достиг соглашения с «Реалом», Миранчук снова отличился. Главное к утру
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, у которого летом 2024 года истекает контракт, достиг соглашения с мадридским «Реалом», российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче с «Ромой» (1:1), нападающий Александр Овечкин отдал голевую передачу и помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Лос-Анджелес Кингз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Реал» достиг полного соглашения с Килианом Мбаппе — Footmercato.
- Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» сыграть вничью с «Ромой» в Серии А.
- Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Кингз».
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Результаты всех матчей НХЛ 8 января
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