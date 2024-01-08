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Мбаппе достиг соглашения с «Реалом», Миранчук снова отличился. Главное к утру
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, у которого летом 2024 года истекает контракт, достиг соглашения с мадридским «Реалом», российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей в матче с «Ромой» (1:1), нападающий Александр Овечкин отдал голевую передачу и помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Лос-Анджелес Кингз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» достиг полного соглашения с Килианом Мбаппе — Footmercato.
  2. Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» сыграть вничью с «Ромой» в Серии А.
  3. Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Кингз».
  4. «Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии благодаря автоголу в концовке матча.
  5. «Каролина» отправила российского нападающего Василия Пономарёва в АХЛ.
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