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Мбаппе может перейти в «Ливерпуль», он недоволен условиями «Реала» — The Times

Мбаппе может перейти в «Ливерпуль», он недоволен условиями «Реала» — The Times
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Футболист недоволен некоторыми условиями, которые выдвигает мадридский «Реал», и предпочитает присоединиться к «Ливерпулю», информирует The Times.

Согласно сведениям источника, «Реал» поставил Мбаппе ультиматум — решение о переходе француз должен принять до конца января. Килиану это условие не понравилось, он сказал друзьям, что ни один клуб не вправе оказывать давление на его будущее. Именно поэтому Мбаппе стал рассматривать вариант с АПЛ и «Ливерпулем», который проявляет к нему интерес.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.

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