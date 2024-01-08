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Ширер — о Нуньесе: Дарвин упускает слишком много моментов, ему нужно поработать над этим

Ширер — о Нуньесе: Дарвин упускает слишком много моментов, ему нужно поработать над этим
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Бывший нападающий «Блэкберна», «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер полагает, что форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу стоит поработать над реализацией.

«Бывает, что я смотрю на него и думаю: «Вау, какой потрясающий игрок, он великолепен перед воротами и может забить эффектный гол». Следом мне приходит в голову мысль, что на следующей неделе у него будет пара возможностей отличиться, но ничего не происходит. Что мне действительно нравится в Нуньесе, так это его желание всегда быть в борьбе. Но ему нужно поработать над реализацией. Он упускает слишком много моментов. Дарвин часто оказывается в офсайде, хотя ему стоило бы подождать секунду, и вот он гол», — приводит слова Ширера журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес провёл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

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