«Арсенал» может подписать звезду «Эвертона» за € 70 млн

Опорный полузащитник «Эвертона» Амаду Онана может пойти на повышение в зимнее трансферное окно. В услугах 22-летнего бельгийца заинтересован лондонский «Арсенал», информирует Football Insider.

Согласно сведениям источника, «Эвертон» хочет выручить за трансфер своей молодой звезды € 70 млн. В услугах Онана лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета. В то же время тренерский штаб «Эвертона» не горит желанием отпускать основного игрока по ходу сезона.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Амаду Онана провёл 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника четыре игры, один гол и одна результативная передача в Кубке английской лиги и один матч в Кубке Англии.