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Конате: надеюсь, в этом сезоне «Ливерпуль» выиграет больше трофеев, чем пару лет назад

Конате: надеюсь, в этом сезоне «Ливерпуль» выиграет больше трофеев, чем пару лет назад
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Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате надеется, что мерсисайдскому клубу удастся выиграть больше двух трофеев по итогам сезона-2023/2024.

«Конечно, мне нравится, как складывается для нас сезон. Тяжело играть так много матчей, но нам это нравится. Так было и два года назад, когда мы выиграли два кубка (Кубок лиги и Кубок Англии. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем ещё больше трофеев», — приводит слова Конате BBC.

После 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Кроме того, мерсисайдцы вышли в полуфинал Кубка лиги, а накануне, обыграв «Арсенал», добыли путёвку в следующий раунд Кубка Англии.

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