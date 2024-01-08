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У Жоты 10 результативных действий в матчах с «Арсеналом» — больше, чем с кем бы то ни было

У Жоты 10 результативных действий в матчах с «Арсеналом» — больше, чем с кем бы то ни было
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота сделал 10 результативных действий в матчах с лондонским «Арсеналом» за время своей профессиональной карьеры. Накануне, 7 января, Жота отдал голевую передачу на Луиса Диаса в игре третьего раунда Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).

На счету Диогу восемь голов и две результативные передачи в матчах с «канонирами». Больше, чем «Арсеналу», Жота никому не забивал и не ассистировал. В «Ливерпуль» португальский нападающий перешёл из «Вулверхэмптона» летом 2020 года.

В нынешнем сезоне в рамках английской Премьер-лиги 27-летний футболист провёл 14 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Диогу Жоты в € 50 млн. Действующий контракт португальца с «красными» рассчитан до лета 2027 года.

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