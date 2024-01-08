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Жозе Моуринью размышляет об уходе из «Ромы» грядущим летом — Footmercato

Жозе Моуринью размышляет об уходе из «Ромы» грядущим летом — Footmercato
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью думает об уходе из римского клуба грядущим летом, сообщает Foot Mercato. Действующий контракт португальского специалиста рассчитан до конца июня 2024 года.

По информации источника, и «Рома», и Моуринью обдумывают своё совместное будущее. Вариант, при котором 60-летний специалист оставит свою должность в римском клубе по истечении сроков контракта, не исключён. «Рому» Жозе возглавил летом 2021 года, заключив трёхлетний контракт. Под руководством португальца «волки» стали победителями Лиги конференций в сезоне-2021/2022 и финалистами Лиги Европы в сезоне-2022/2023.

В нынешней кампании после 19 туров Серии А «Рома» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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