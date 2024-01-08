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Защитник «Спартака» Бабич назвал фаворита Евро-2024

Защитник «Спартака» Бабич назвал фаворита Евро-2024
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Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич рассказал, кого считает фаворитом предстоящего Евро-2024. Напомним, сербы попали в одну группу со сборными Англии, Дании и Словении.

«На мой взгляд, фаворитом чемпионата Европы — 2024 является Англия. Им не повезло в прошлом розыгрыше турнира, но они идут вперёд, и их игра за последние два года демонстрирует прогресс. Для Сербии это отличная мотивация соревноваться с лучшими. В сборной Дании тоже отличные игроки, а Словению мы хорошо знаем по матчам Лиги наций.

Мы [игроки сборной Сербии] постараемся поднять нашу результативность и игру на более высокий уровень. Без сомнения, всей команде есть куда прогрессировать», — приводит слова Бабича MaxBetSport.

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