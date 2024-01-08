Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» на этой неделе завершит подписание Санчо и Матсена — Романо

«Боруссия» на этой неделе завершит подписание Санчо и Матсена — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство дортмундской «Боруссии» уверено в подписании сразу двух футболистов на предстоящей неделе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в немецком клубе ожидают приезд вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и защитника «Челси» Яна Матсена. На данный момент переговоры продвигаются успешно. Дортмундцам осталось договориться об условиях аренды Матсена с «Челси», а также дождаться согласия от «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо.

В текущем сезоне на счету английского вингера лишь три матча за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он не отметился голевыми действиями. Матсен провёл 15 неполных игр за «Челси», также не набрав результативных баллов.

Ранее сообщалось о возможной потере места в стартовом составе «Боруссии» экс-капитаном команды — полузащитником Марко Ройсом.

Материалы по теме
Место Ройса в стартовом составе «Боруссии» находится под угрозой в случае прихода Санчо
Материалы по теме
Пишут, что контракт Мбаппе с «Реалом» согласован! Верим? LIVE трансферов
Live
Пишут, что контракт Мбаппе с «Реалом» согласован! Верим? LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android