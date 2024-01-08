«Боруссия» на этой неделе завершит подписание Санчо и Матсена — Романо

Руководство дортмундской «Боруссии» уверено в подписании сразу двух футболистов на предстоящей неделе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в немецком клубе ожидают приезд вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо и защитника «Челси» Яна Матсена. На данный момент переговоры продвигаются успешно. Дортмундцам осталось договориться об условиях аренды Матсена с «Челси», а также дождаться согласия от «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо.

В текущем сезоне на счету английского вингера лишь три матча за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он не отметился голевыми действиями. Матсен провёл 15 неполных игр за «Челси», также не набрав результативных баллов.

Ранее сообщалось о возможной потере места в стартовом составе «Боруссии» экс-капитаном команды — полузащитником Марко Ройсом.