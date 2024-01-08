Таранов: уход Салтыкова в «Локомотив» — значительная потеря для «Крыльев Советов»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на информацию о приобретении «Локомотивом» нападающего Никиты Салтыкова.

«Значительная потеря для «Крыльев». Парень неплохо проявил себя в нынешнем сезоне, был основным игроком состава. Сложно сейчас говорить, насколько это хорошее усиление для «Локомотива», потому что неизвестно, как он адаптируется, и потребуется время. Про потерю можно сказать, но про усиление пока рано. Оставить Салтыкова в аренде в «Крыльях» до конца сезона — это самое правильное решение на сегодня», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Крыльев Советов» Салтыков принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт футболиста с самарским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.