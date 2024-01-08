«Банды, наркотики, драки». Тьерри Анри — о своём детстве

Бывший нападающий «Монако», «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри вспомнил о своём детстве во Франции.

«Какой была жизнь за пределами дома и улицы, на которой я вырос? Обычный район, если я могу использовать словосочетание «обычный район», со всем, что с этим связано. Банды, наркотики, драки, счастье, разнообразие, разная еда, разные религии. Я всегда говорил, что это было лучшее для меня, чтобы понять, что такое мир», — сказал Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.

Анри — уроженец Лез-Юлиса. Свою профессиональную карьеру Тьерри начал в «Монако», откуда в 1999 году перебрался в туринский «Ювентус». В том же году нападающий стал игроком лондонского «Арсенала», в составе которого добился больших высот. Анри помог «канонирам» дважды стать чемпионами Англии, выиграть Кубок страны и добраться до финала Лиги чемпионов.