Анри — о сложном детстве: я бы прошёл через это снова, но своим детям такого бы не пожелал

Бывший нападающий «Монако», «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри поделился воспоминаниями о детстве. Он заявил, что не пожелал бы такого детства своим детям, однако подчеркнул, что сам был бы готов пройти через этот опыт снова. Ранее Анри рассказывал, что в его районе были банды, наркотики и драки.

«Я был бы готов пройти через это снова, хоть и было очень сложно. Я даже не могу сравнивать улицы, на которых я рос, с тем, что есть сейчас. Я сделал всё, чтобы мои дети не росли на таких улицах. Не хотел бы, чтобы они прошли через всё это. Это своего рода клише — говорить, что на самом деле ты не хочешь там расти.

Но, что касается меня, я бы повторил этот опыт снова, потому что он помог мне понять многие вещи. Принятие, жизнь с другими кастами людей, выживание в любых условиях. Даже в моём классе в школе были сенегальские, малийские, карибские, североафриканские, азиатские, итальянские, польские и португальские ребята. Получается, я путешествовал, при этом не путешествуя. Как будто я объездил весь мир, оставаясь на одном и том же месте.

Такое детство даёт понимание, как устроен мир», — сказал Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.