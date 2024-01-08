«Люди не учат тебя умирать». Анри — о жизни после карьеры футболиста

Бывший нападающий «Монако», «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о жизни после завершения профессиональной карьеры футболиста.

«Я часто использую эту фразу: «Я получил образование, а мои дети перевоспитывают меня». Мои дети спасают меня, они спасают меня каждый день. Каждый день я вижу что-то новое, они учат меня быть отцом, лучшим отцом. Иногда я вижу, когда они смотрят на меня, как сильно они меня любят. Но если бы они только знали… На самом деле я смотрю на них так, знаете, с благодарностью за то, что они здесь, потому что без них было бы очень тяжело. Как спортсмен, пока вы остаётесь в этих рамках, вы избегаете своих проблем. Потому что вы предпочитаете быть спортсменом, а не человеком. Потому что спортсменом быть проще. Ты знаешь, что делать. Ну, я знал, что делать. Даже если было больно, неважно, я знал, что делать. Но я думаю, что как спортсмен, и я говорю это и буду говорить, вы умираете, когда останавливаетесь. Спортсмен, конкурент умирает.

Я больше никогда не смогу играть в Премьер-лиге. Я больше никогда не смогу играть за сборную Франции. Я по-прежнему могу играть в футбол. Но не на том уровне. Я не могу соревноваться так, как раньше, и эта часть меня умерла. Люди не учат тебя умирать. И теперь вы столкнётесь со всеми своими проблемами, которые раньше вы могли отложить в сторону, потому что играли, потому что у вас было кое-что другое, что требовало внимания. Но как только наступает конец… Мы не привыкли сидеть дома! Не привыкли иметь дело с нормальной жизнью. С 13 лет у меня не было нормальной жизни. Поймите меня правильно, я не жалуюсь. Я просто говорю, что возвращение в реальный мир — это шок для системы, потому что ты технически не приспособлен к жизни в этом мире», — сказал Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.