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Тьерри Анри: чтобы быть спортсменом, ты должен любить боль

Тьерри Анри: чтобы быть спортсменом, ты должен любить боль
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Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о качествах, которые должны быть присущи сильному спортсмену.

«Болельщики забывают обо всём, о чём спортсмен может вспоминать ещё долго. Всем нужно полюбить боль, чтобы быть настоящим атлетом. Это действительно так. Спортсменам нужно любить боль, как морально, так и физически. Если кому-то это не удаётся, он останется на одном и том же месте, перестанет развиваться», — сказал Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.

На протяжении карьеры Анри выступал за такие клубы, как «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз». За 18 лет в профессиональном футболе француз завоевал 22 трофея (19 с клубами и ещё три со сборной Франции).

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