«Традициям не изменяю». Тарасов рассказал, как провёл Новый год

Бывший футболист «Локомотива», «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, как встретил Новый год. Он признался, что всегда отмечал этот праздник в кругу семьи, что стало для него традицией на всю жизнь.

«Как Новый год прошёл? Как всегда, семейные традиции. Я всегда дома встречал Новый год, ещё с родителями. Никуда никогда не ездил. Когда я был подростком, не было никаких клубов. Это семейный праздник, новогодний стол, ёлка, подарки после 12. Традициям не изменяю», — сказал Тарасов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.