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Дмитрий Тарасов рассказал, в чём медиафутбол превосходит обычный

Дмитрий Тарасов рассказал, в чём медиафутбол превосходит обычный
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, в чём медиафутбол превосходит классический футбол. Напомним, сейчас Тарасов выступает за медиаклуб «Родина Медиа».

«Причины, по которым медиафутбол круче обычного? Первая – это открытость команд. В профессиональном футболе не все тренеры пойдут на то, чтобы показать какую-то внутрянку. Медиафутбол открыт, можно зайти в раздевалку, посмотреть эмоции, отпраздновать, как ты хочешь. Второе отличие – это правила, которые людям интересно смотреть. Это красный мяч, который идёт за два, чистое время. Медийные личности, которые это всё транслируют и собирают стадионы, это большой плюс. Люди приходят, им нравится, молодёжь смотрит. Для меня лучше, чтобы молодёжь ходила на медиафутбол, смотрела и искала там своих кумиров и фанатов, нежели занималась какой-то ерундой», — сказал Тарасов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.

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