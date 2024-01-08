«Ливерпуль» отдаст Карвалью в аренду «Халл Сити»

«Халл Сити» в ближайшее время пополнит свои ряды полузащитником «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы пришли к договорённости по арендному соглашению 21-летнего игрока. Документы для осуществления сделки будут оформлены в ближайшее время.

Карвалью является воспитанником «Бенфики» и «Фулхэма». Летом 2022 года он присоединился к мерсисайдцам за € 5,9 млн. Португалец успел сыграть за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

В текущем сезоне Карвалью провёл за «РБ Лейпциг» 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее стало известно об интересе к Карвалью со стороны «Вулверхэмптона».