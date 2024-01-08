Тарасов: как тренер Слуцкий уже не топ, как шоумен — да

Бывший футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов оценил экс-тренера казанского клуба Леонида Слуцкого, который недавно возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий – топ? Надо разделить. Как тренер, наверное, сейчас уже нет. Как шоумен – да. Мне кажется, это его стихия, ему не надо останавливаться», — сказал Тарасов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Слуцкий возглавил тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.