«Тоттенхэм» готов предложить € 28 млн за защитника «Дженоа» Дрэгушина

Лондонский «Тоттенхэм» готов предложить € 28 млн за румынского защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина, сообщает Evening Standard со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, лондонцы сделают предложение уже в ближайшие дни. Отмечается, что «Тоттенхэм» хочет оформить переходы Дрэгушина и нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера на этой неделе. Напомним, ранее сообщалось, что представители «шпор» усиленно работают над приобретением Раду.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.