Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин интересен «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к румынскому защитнику «Дженоа» Раду Дрэгушину, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, главный тренер «Баварии» и руководство мюнхенского клуба обсуждали кандидатуру Дрэгушина, который также интересен «Тоттенхэму». Напомним, ранее сообщалось, что представители «шпор» усиленно работают над приобретением Раду.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.