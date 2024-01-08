Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Астон Виллы» Эмери: постараемся стать претендентами на трофей

Тренер «Астон Виллы» Эмери: постараемся стать претендентами на трофей
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери считает, что бирмингемской команде по силам быть коллективом, который может претендовать на победу в каком-либо соревновании.

«Мы собираемся бороться в каждом турнире. И постараемся стать претендентами на победу. Главное соревнование для нас — Премьер-лига. Через неё мы можем достичь основной цели — попасть в еврокубки. Но Лигу конференций и Кубок Англии мы должны рассматривать как что-то такое, что даёт нам способ сделать нечто для наших болельщиков. Трофей есть трофей. Кроме того, это престижно. Конечно, это сложно сделать, но Премьер-лига всё равно сложнее. Мы не откажемся от возможности сделать что-то в Кубке», — приводит слова Эмери британская газета Express & Star.

В субботу, 6 января, «Астон Вилла» обыграла «Мидлсбро» в матче 1/32 финала Кубка Англии. В Премьер-лиге бирмингемцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка.

Материалы по теме
Тренер «Астон Виллы» Эмери сообщил, что клуб может лишиться нескольких игроков этой зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android