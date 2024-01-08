Тренер «Астон Виллы» Эмери: постараемся стать претендентами на трофей

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери считает, что бирмингемской команде по силам быть коллективом, который может претендовать на победу в каком-либо соревновании.

«Мы собираемся бороться в каждом турнире. И постараемся стать претендентами на победу. Главное соревнование для нас — Премьер-лига. Через неё мы можем достичь основной цели — попасть в еврокубки. Но Лигу конференций и Кубок Англии мы должны рассматривать как что-то такое, что даёт нам способ сделать нечто для наших болельщиков. Трофей есть трофей. Кроме того, это престижно. Конечно, это сложно сделать, но Премьер-лига всё равно сложнее. Мы не откажемся от возможности сделать что-то в Кубке», — приводит слова Эмери британская газета Express & Star.

В субботу, 6 января, «Астон Вилла» обыграла «Мидлсбро» в матче 1/32 финала Кубка Англии. В Премьер-лиге бирмингемцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка.