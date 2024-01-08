Масалитин рассказал, какие позиции стоит усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, какие позиции стоит усилить армейцам в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА потихоньку начал освобождаться от молодых — Арбузов и Ермаков. Дальше надо будет смотреть, как идёт восстановление Дивеева, чтобы понимать, нужен ли ещё один центральный защитник или левый латераль. С этой ролью очень хорошо в своё время справлялся Мойзес. Его и брали на эту роль.

Надо разобраться в защите, кто что может. Чтобы не было перекоса в составе и не купили иностранца, который не будет играть или займёт место Дивеева. Конечно, нужен ещё нападающий, потому что очень много слухов, что Чалов может уйти. Как понимаю, Мусаева брали для конкуренции с Заболотным, но Чалову она тоже нужна. Практически в каждую линию ЦСКА стоит рассматривать игроков», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.