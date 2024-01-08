Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Чанов: очень надеюсь, что ЦСКА закончит сезон РПЛ высоко

Вячеслав Чанов: очень надеюсь, что ЦСКА закончит сезон РПЛ высоко
Комментарии

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о турнирных амбициях и необходимости усиления армейской команды.

«Любой тренер готов усиливать любую позицию. В моём понимании в усилении нуждается центральная линия: центральный защитник, полузащитник и нападающий. Сколько было потеряно очков на последних секундах матчей, не говоря даже про минуты. При этом все мячи были забиты из центральной зоны — это и есть ахиллесова пята.

Я очень надеюсь и думаю, что ЦСКА закончит сезон высоко. Есть травмированные игроки, которые должны вернуться в строй. Если будут реализовывать голевые моменты и не пропускать в концовках, то всё будет хорошо», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Какие позиции нужно усилить ЦСКА, чтобы вернуться в лидеры? Находим слабые места команды
Рейтинг
Какие позиции нужно усилить ЦСКА, чтобы вернуться в лидеры? Находим слабые места команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android