Вячеслав Чанов: очень надеюсь, что ЦСКА закончит сезон РПЛ высоко

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о турнирных амбициях и необходимости усиления армейской команды.

«Любой тренер готов усиливать любую позицию. В моём понимании в усилении нуждается центральная линия: центральный защитник, полузащитник и нападающий. Сколько было потеряно очков на последних секундах матчей, не говоря даже про минуты. При этом все мячи были забиты из центральной зоны — это и есть ахиллесова пята.

Я очень надеюсь и думаю, что ЦСКА закончит сезон высоко. Есть травмированные игроки, которые должны вернуться в строй. Если будут реализовывать голевые моменты и не пропускать в концовках, то всё будет хорошо», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.