Стала известна дата начала следующего сезона РПЛ

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025 стартует 19 июля 2024 года. Соответствующая дата прописана в Положении о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, которое опубликовано на официальном сайте РФС.

Завершится первая часть следующего сезона 15 декабря 2024 года.

Также стоит отметить даты проведения Кубка России. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт 2 июня. Новый цикл в Кубке стартует 23 июля.

Напомним, заключительные матчи первой части сезона-2023/2024 прошли в условиях сильного мороза и снегопадов. Это породило массу дискуссий о необходимости изменения формата чемпионата. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал «дебилами» тех, кто принял решение играть в такую погоду.