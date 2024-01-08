Экс-игрок «Гавра» Гурули: Кузяев адаптировался к французскому футболу

Бывший футболист «Гавра» Гия Гурули высказался об адаптации во французской команде российского полузащитника Далера Кузяева.

«Сразу видно, что Далер адаптировался к французскому футболу. Когда он играет, у него нет стресса. Всё отлично у него. У Далера была в России хорошая зарплата, а в «Гавре» деньги не такие. Но для будущего он сделал хороший выбор. Сегодня международная арена закрыта для российского футбола, поэтому лучше ехать за границу и играть, чем оставаться взаперти», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 7 января, Кузяев отличился в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Каном» (2:1). Российский хавбек забил второй, победный мяч в этой встрече.